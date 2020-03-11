В Татарстане 75-летний рыбак позвал на помощь жену, заблудившись в тумане

11 Март 2020 2020-03-11T12:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним туманным утром 10 марта 75-летний житель села Антоновка Камско-Устьинского района республики отправился на рыбалку. О том, что на регион надвигается туман, татарстанцев предупреждали сотрудники МЧС, но пенсионер все-таки ушел рыбачить. Спустя некоторое время он понял, что из-за плохой видимости потерял ориентиры, не знает, как выбраться на берег. Помощи мужчина решил попросить у супруги, которая оставалась дома.

Женщина же позвонила по телефону "112" и привлекла к спасению супруга профессионалов - сотрудником МЧС Татарстана.

На место сразу выехали начальник Камско-Устьинского пожарно-спасательного гарнизона и старший инспектор ГИМС, они прикинули возможное местоположение рыбака и на судне на воздушной подушке "Славир-9у" проехали к противоположному от Антоновки берегу. Там судно остановилось, и спасатели включили сирену, а также прожектор, чтобы пенсионер получил ориентир. В итоге мужчину отыскали в 15.30 и доставили на берег.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU