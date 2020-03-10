11 марта в Казани десятки домов останутся без света

10 Март 2020 2020-03-10T11:51:12+03:00

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В среду, 11 марта, ряд домов Казани на время останется без света. Все дело в плановом ремонте линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническом обслуживании оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №19 на улице Северо-Западная в Московском районе. Чуть меньше – с 8.30 до 17.00 – без электричества будут находиться жители домов по улице Авангардная, а также в поселке Калининский по Авангардному переулку, улицам Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская, Школьная в Приволжском районе.

С 9.00 до 18.00 отключение света также коснется поселка Дербышки в Советском районе города. В частности домов №№2, 4, 9/10, 12, 12а и 14 на улице Начальная, домов №№ 4, 5, 6, 8, 12/8, 14, 15/10 и 17/1 на улице Советская, домов №№ 2 и 5 на улице Стадионная. Кроме того, электричества весь день не будет в школе №101 (Начальная, 6 и Советская, 14а) и ДК имени Саид-Галеева.

ИСТОЧНИК KP.RU