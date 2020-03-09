8 марта житель Чувашии пошел на грабеж ради пары бутылок водки

9 Март 2020 2020-03-09T14:49:24+03:00

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8 марта в полицию обратились сотрудники магазина в деревне Андреевка. Они сообщили, что помещение ограбили. В ночное время кто-то проник в торговое помещение, взломав входную дверь, и похитил алкоголь и продукты питания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен 35-летний местный житель. Во время проведения осмотра его дома, стражи порядка обнаружили несколько пустых бутылок из-под водки, украденных из данного магазина, а также часть похищенного в соседнем помещении.

- Мужчина ранее уже был неоднократно судим, в том числе за кражи. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, - рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU