Благоустраивать Ульяновск начнут 16 марта

9 Март 2020 2020-03-09T10:29:00+03:00

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Глава города Сергей Панчин подписал постановление, согласно которому масштабные благоустроительные работы на территории Ульяновска стартуют 16 марта и продлятся до 22 июня.

В этот период в городе запланирована организация восьми крупных субботников: 20 марта, 2,17 и 24 апреля, 15 и 29 мая, 5 и 19 июня, а 19 июня объявляется Единым днём чистоты и порядка.

Для участия в наведении порядка на прилегающих территориях приглашаются предприятия и организации всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, члены территориальных общественных самоуправлений, жители частного сектора и все желающие граждане.

Предстоит очистка от мусора порядка дворовых территорий, подвалов и чердаков многоквартирных домов, санитарная обрезка зелёных насаждений и снос аварийно-опасных деревьев, вырубка поросли, удаление с проезжей части дорожного смёта. Участники субботников проведут окапывание и побелку деревьев и кустарников, посадку новых саженцев, покраску бордюрного камня, ремонт малых архитектурных форм, скамеек и урн.

План работ предусматривает завоз кубометров чистого песка в детские песочницы, покос травы, завоз грунта с обустройством газонов, разбивкой клумб и цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU