2020-03-09T10:29:00+03:00
Общество

Благоустраивать Ульяновск начнут 16 марта

В городе организуют 8 крупных субботников
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
Изменить размер текста:

Глава города Сергей Панчин подписал постановление, согласно которому масштабные благоустроительные работы на территории Ульяновска стартуют 16 марта и продлятся до 22 июня.

В этот период в городе запланирована организация восьми крупных субботников: 20 марта, 2,17 и 24 апреля, 15 и 29 мая, 5 и 19 июня, а 19 июня объявляется Единым днём чистоты и порядка.

Для участия в наведении порядка на прилегающих территориях приглашаются предприятия и организации всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, члены территориальных общественных самоуправлений, жители частного сектора и все желающие граждане.

Предстоит очистка от мусора порядка дворовых территорий, подвалов и чердаков многоквартирных домов, санитарная обрезка зелёных насаждений и снос аварийно-опасных деревьев, вырубка поросли, удаление с проезжей части дорожного смёта. Участники субботников проведут окапывание и побелку деревьев и кустарников, посадку новых саженцев, покраску бордюрного камня, ремонт малых архитектурных форм, скамеек и урн.

План работ предусматривает завоз кубометров чистого песка в детские песочницы, покос травы, завоз грунта с обустройством газонов, разбивкой клумб и цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
70 трамваев и 40 троллейбусов: Как в Ульяновске рассчитывают модернизировать электротранспорт
В Казани водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Благоустраивать Ульяновск начнут 16 марта
Стала известна зарплата Тарасова в "Рубине"
"Ак Барс" минимально обыграл "Нефтехимик" и вышел в полуфинал Востока
Гидрометцентр Татарстана обещает потепление до +9
В Татарстане «горячая линия» по профилактике коронавируса будет работать до 27 марта
В Казани 8 Марта оркестр Росгвардии Татарстана подарил женщинам музыкальный флешмоб
«Вы наполняете мир добром, дарите вдохновение и поддержку»: мэр Казани Ильсур Метшин поздравил женщин с 8 Марта
В Казани у Северного вокзала коммунальщики осушили огромную лужу
Переходил через реку и провалился под лед: в Марий Эл спасли мужчину, который оказался в холодной воде