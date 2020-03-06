В Казани с высоты 13-го этажа упал и погиб стропальщик

6 Март 2020 2020-03-06T17:01:00+03:00

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье

Изменить размер текста: A A

На стройке многоэтажки на улице Габишева в столице Татарстана днем 5 марта произошел трагический случай. При проведении демонтажных работ с 13 этажа дома упал 30-летний стропальщик. Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными - он скончался на месте происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU