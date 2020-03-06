2020-03-06T13:44:46+03:00
Общество

Жители Чувашии задолжали 239 миллионов рублей за вывоз мусора

Хуже всего ситуация в Батыревском и Шумерлинском районах республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас регоператор вывозит мусор из 1704 населенных пунктов.Сейчас регоператор вывозит мусор из 1704 населенных пунктов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выяснилось, что жители Чувашии задолжали регоператору 239 миллионов рублей за вывоз мусора. Сейчас уровень сбора денег на эту услугу составляет 84%. Меньше всего платят в Батыревском (собираемость 49%) и Шумерлинском (51%) районах. Такие цифры были названы на совещании по вопросам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашии.

Отметим, что сейчас регоператор, которым является «Экоцентр», вывозит мусор из 1 704 населенных пунктов республики - 98,8% от их общего количества в Чувашии. Дело в том, что в 21 поселение мусоровозы просто не могут заехать - там нет дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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