В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников

5 Март 2020 2020-03-05T16:34:41+03:00

За последние 10 лет уровень заболеваемости среди них вырос на 40%

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За последние 10 лет в Казани уровень заболеваемости среди школьников вырос на 40%. Такую цифру на итоговой коллегии управления здравоохранения города назвал его начальник Владимир Жаворонков.

В частности, у подростков в 2 раза чаще стало портиться зрение и в 1,5 раза чаще нарушаться осанка. Кроме того, у школьников стали в 3 раза чаще выявлять заболевания связанные с вегетососудочной дистонией и в 2 раза чаще – признаки склероза.

Однако сейчас, со слов Жаворонкова, среди школьников лидируют заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU