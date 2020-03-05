2020-03-05T16:34:41+03:00
Общество

В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников

За последние 10 лет уровень заболеваемости среди них вырос на 40%
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди школьников лидируют заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы.Среди школьников лидируют заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последние 10 лет в Казани уровень заболеваемости среди школьников вырос на 40%. Такую цифру на итоговой коллегии управления здравоохранения города назвал его начальник Владимир Жаворонков.

В частности, у подростков в 2 раза чаще стало портиться зрение и в 1,5 раза чаще нарушаться осанка. Кроме того, у школьников стали в 3 раза чаще выявлять заболевания связанные с вегетососудочной дистонией и в 2 раза чаще – признаки склероза.

Однако сейчас, со слов Жаворонкова, среди школьников лидируют заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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