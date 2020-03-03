Снег для проведения Казанского лыжного марафона-2020 свезут с двух стадионов

3 Март 2020 2020-03-03T16:26:56+03:00

В этом году в мероприятии примут участие порядка 350 человек не только из Татарстана, но и из других городов России и соседних государств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аномально теплая зима не стала помехой для организаторов Казанского лыжного марафона-2020. Соревнования намечены на 7 марта. К этому дню чистый снег на стадион «Локомотив» привезут с двух других стадионов - «Ракета» и «Трудовые резервы». Там он не тает благодаря системам охлаждения. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель городского комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Однако из-за теплой погоды организатором все же пришлось сократить длину круга с 10 до 7 километров. Также они отменили горную часть трассы, сделав ее полностью равнинной.

Отметим, что в этом году в мероприятии примут участие порядка 350 спортсменов. Причем не только из Татарстана, но и из других городов России и даже соседних государств.

Марафон 7 марта начнется в 9.00 с гонки на 5 километров. После - в 10.00, ожидается старт основных соревнований – гонок на 25 и 50 километров. Призовой фонд для участников мероприятия составляет 1 миллион рублей. Спортсмены, занявшие первые три призовых места в основном забеге, получат по 70 тысяч рублей. Всего же денежный приз получат 44 участника.

ИСТОЧНИК KP.RU