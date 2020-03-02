В Чувашии закрыли переправу через реку Сура под городом Шумерля
Причина этого – подъем уровня воды и, как следствие, опасное уменьшение толщины льда
Фото: пресс-служба МЧС Чувашии
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С понедельника, 2 марта, в Чувашии закрыли переправу через реку Сура под городом Шумерля. Причина этого – подъем уровня воды и, как следствие, опасное уменьшение толщины льда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
На съездах к берегу уже установлены запрещающие знаки и заграждения. Конструкция переправы разбирается.
Известно, что в мае через реку Суру сделают понтон.
ИСТОЧНИК KP.RU