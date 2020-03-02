Сработавший огнетушитель напугал пассажиров автобуса
Утром в понедельник, 2 марта, в салоне автобуса №91 сработал огнетушитель. Пассажиры испугались и выбежали на улицу. Позже в соцсетях появилась информация, что аппарат сработал самопроизвольно. Вот только камеры видеонаблюдения в салоне автобуса говорят другое.
Так, на записи, которую опубликована на официальной соцстранице Ассоциации АТП Татарстана, видно, что чеку из огнетушителя выдернул парень.
- Парень засовывает сумку между сидениями и зачем-то дергает ее туда-сюда. Между сидениями находился огнетушитель. Вылетела чека, сработал раструб вниз на пол, то есть порошок ушел вниз, - объясняет председатель Ассоциации Сергей Темляков.
Инцидент произошел между поселками Нагорный и Дербышки. Когда порошок осел, пассажиры попросили водителя продолжить движение.
Видео с камеры в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU