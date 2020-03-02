Сработавший огнетушитель напугал пассажиров автобуса

2 Март 2020 2020-03-02T19:46:19+03:00

На кадрах видеонаблюдения из салона видно, что аппарат привел в действие молодой человек [видео]

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Утром в понедельник, 2 марта, в салоне автобуса №91 сработал огнетушитель. Пассажиры испугались и выбежали на улицу. Позже в соцсетях появилась информация, что аппарат сработал самопроизвольно. Вот только камеры видеонаблюдения в салоне автобуса говорят другое.

Так, на записи, которую опубликована на официальной соцстранице Ассоциации АТП Татарстана, видно, что чеку из огнетушителя выдернул парень.

- Парень засовывает сумку между сидениями и зачем-то дергает ее туда-сюда. Между сидениями находился огнетушитель. Вылетела чека, сработал раструб вниз на пол, то есть порошок ушел вниз, - объясняет председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Инцидент произошел между поселками Нагорный и Дербышки. Когда порошок осел, пассажиры попросили водителя продолжить движение.

Видео с камеры в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU