Из Казани при поддержке Рустама Минниханова в Турцию на реабилитацию отправились дети с диагнозом ДЦП
На реабилитацию в Турцию отправились дети с диагнозом ДЦП, пациенты ДРКБ Татарстана. Это уже третья группа, которая будет восстанавливать своё здоровье в турецком Центре физиотерапии и реабилитации. Эта программа стала возможна благодаря поддержки президента республики Рустама Минниханова.
Среди детишек, уезжающих на реабилитацию, те, у кого диагностированы ДЦП и те, у кого нарушена опорно-двигательная функция вследствие травмы, инсульта и других заболеваний.
Малыши отправляются в поездку в сопровождении одного из родителей или опекунов. Сопровождающие смогут приобрести опыт в уходе за такими пациентами. Этот социальный проект абсолютно бесплатен для его участников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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