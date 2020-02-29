Из Казани при поддержке Рустама Минниханова в Турцию на реабилитацию отправились дети с диагнозом ДЦП

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:27:57+03:00

Из Казани в Турцию отправились дети с ДЦП на реабилитацию

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На реабилитацию в Турцию отправились дети с диагнозом ДЦП, пациенты ДРКБ Татарстана. Это уже третья группа, которая будет восстанавливать своё здоровье в турецком Центре физиотерапии и реабилитации. Эта программа стала возможна благодаря поддержки президента республики Рустама Минниханова.

Среди детишек, уезжающих на реабилитацию, те, у кого диагностированы ДЦП и те, у кого нарушена опорно-двигательная функция вследствие травмы, инсульта и других заболеваний.

Малыши отправляются в поездку в сопровождении одного из родителей или опекунов. Сопровождающие смогут приобрести опыт в уходе за такими пациентами. Этот социальный проект абсолютно бесплатен для его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU