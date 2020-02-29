В Казани из окон келий Иоанно-Предтеченского мужского монастыря повалил дым

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:39:39+03:00

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В центре столицы Татарстана в келейном корпусе Иоанно-Предтеченского мужского монастыря под стенами казанского кремля произошло возгорание. Клубы черного дыма вырвались наружу из окон келий на втором этаже. Многочисленные очевидцы вызвали спасателей.

На место выехали пожарные МЧС Татарстана. По приставной лестнице они попытались попасть в помещение, но путь им преградили решетки. Препятствие в данный момент устраняют.

Причины и площадь пожара, подробности ЧП выясняют корреспонденты "Комсомольской правды".

ИСТОЧНИК KP.RU