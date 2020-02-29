В Чебоксарах с высоты 9-го этажа снег упал на голову подростка

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:32:19+03:00

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Падение глыбы снега и наледи на голову 15-летнего подростка с 9-го этаже дома на улице Водопроводной в столице Чувашии произошло 15 февраля 2019 года. Мальчик получил закрытые травмы головы и был госпитализирован. После проведенного расследования по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" суд вынес приговор 31-летнему мастеру участка предприятия "УК "Управдом". В ходе расследования и суда стало ясно, что он вовремя не очистил карниз от скопившегося между 9 и 10 этажами снега и наледи. При том он знал, что осужденный знал о конструктивных особенностях дома, которые позволяют снежной массе и наледи скапливаться на декоративном карнизе.

Суд приговорил мужчину к выплате уголовного штрафа в сумме 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU