В Чебоксарах с высоты 9-го этажа снег упал на голову подростка
Падение глыбы снега и наледи на голову 15-летнего подростка с 9-го этаже дома на улице Водопроводной в столице Чувашии произошло 15 февраля 2019 года. Мальчик получил закрытые травмы головы и был госпитализирован. После проведенного расследования по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" суд вынес приговор 31-летнему мастеру участка предприятия "УК "Управдом". В ходе расследования и суда стало ясно, что он вовремя не очистил карниз от скопившегося между 9 и 10 этажами снега и наледи. При том он знал, что осужденный знал о конструктивных особенностях дома, которые позволяют снежной массе и наледи скапливаться на декоративном карнизе.
Суд приговорил мужчину к выплате уголовного штрафа в сумме 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»