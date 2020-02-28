2020-02-28T19:31:01+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»

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Банк ВТБ обеспечил процессинговое обслуживание платежей первого в России тематического парка развлечений «Остров Мечты». Теперь его посетители смогут быстро и безопасно приобретать билеты на сайте парка и в его магазинах. В 2018 году ВТБ также предоставил холдингу «Остров Мечты» кредитную линию на 37 млрд рублей сроком на 7 лет на реализацию первой очереди строительства парка, который откроется для посетителей 29 февраля 2020 года.

ВТБ обеспечил возможность онлайн-покупки билетов в парк еще до официального открытия «Острова Мечты». В настоящее время приобрести их посетители могут на официальном сайте парка, а также в билетных кассах и билетоматах. Кроме того, картой любого банка можно расплатиться и во всех детских магазинах мерчендайзинга: «Настоящий ниндзя», «Подарки от Hello Kitty» и других. Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ:

«Остров Мечты» стал первым парком развлечений, которому ВТБ предоставил проектное финансирование. Уверен, что этот масштабный объект будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Москвы. Парк и сопутствующая инфраструктура станут новым знаковым местом проведения досуга для москвичей, расширят зеленые зоны Москвы и существенно улучшат социальную инфраструктуру города».

Амиран Муцоев, председатель совета директоров ХК «Остров Мечты:

«Остров Мечты» – это целый культурно-развлекательный кластер, где каждый сможет отдохнуть и найти развлечение по душе: покататься на аттракционах, сходить в кино или на концерт, заняться шоппингом, спортом или просто отправиться на прогулку. Мы реализовали масштабный социально значимый проект, который станет одной из популярных столичных достопримечательностей, что поспособствует увеличению туристических потоков в Москву на 16%. Мы ожидаем, что тематический парк смогут посетить до 7,5 миллионов человек, а весь комплекс «Остров Мечты» сможет принять до 50 миллионов визитов в год».

За время реализации масштабного проекта «Остров Мечты» на территории 100 га, где раньше находился заброшенный парк «60-летия Октября», появился целый город развлечений, крытая часть которого составляет 300 тысяч кв. метров. В тематическом парке посетители смогут найти более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 экстремальных, семейных и детских аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.

В ходе второй очереди проекта на территории будут построены современный 4-звездочный отель, детская яхтенная школа, круизный порт и концертный зал.

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ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
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