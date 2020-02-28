2020-02-28T17:53:12+03:00
Происшествия

В Казани полицейские нашли в нарколаборатории пистолеты, ножи и кастеты

По подозрению в преступном бизнесе задержали троих мужчин [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Этот арсенал, утверждали задержанные, им был нужен для самообороны.Этот арсенал, утверждали задержанные, им был нужен для самообороны.Фото: скриншот с видео
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Все началось именно с задержания. В казанском поселке Салмачи полицейские оперативники вместе со спецотрядом МВД Татарстана «Гром» остановили автомобиль «Митсубиси», в котором ехали трое мужчин в возрасте 21-го, 23-ти и 32-х лет. Все они ранее не были судимы.

Во время досмотра у одного из задержанных было обнаружено и изъято 10 таблеток амфетамина. Мужчина пояснил, что это нужно для личного потребления.

Вот только, когда полицейские нагрянули с обыском в дом, который задержанные снимали, там обнаружилась целая нарколаборатория - приспособления и реактивы, а также 368,07 грамма мефедрона и 36,2 грамма марихуаны. Кроме того, там были найдены и изъяты два травматических пистолета, ножи и кастеты. Этот арсенал, как пояснили задержанные, им нужен был для самообороны.

- В оборудованной лаборатории злоумышленники изготавливали запрещенные вещества и в последующем сбывали их посредством «закладок». Установлено, что, изучив технологию изготовления наркотических средств, они закупили специализированное оборудование и реактивы. В ходе допроса молодые люди вину признали полностью, - сообщили в МВД Татарстана. – В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений».

В Казани полицейские нашли в нарколаборатории пистолеты, ножи и кастеты.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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