В Чувашии огласили приговор двум девушкам-подросткам, которые зарезали обидчика

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:36:00+03:00

Одна из подростков во время следственного эксперимента показала, как она била ножом потерпевшего. Фото: СУ СКР Марий Эл

Одна из них до момента убийства уже получила условный срок за угон машины

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В Звениговском районе Марий Эл суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В совершении которого виновными были признаны две 17-летние подруги.

Было доказано, что 22 мая прошлого года в одном из районных поселков девушка-подросток, уже к тому моменту имевшая условный срок за угон машины, узнала, что ее отца избили. Сделал это другой местный житель.

В этот же день к ней в гости приехала подруга-сверстница из Йошкар-Олы. Девушки выпили и решили отомстить обидчику. Для этого они купили в магазине два ножа и пошли к дому мужчины.

Обидчика вызвали на улицу. Там на него и напали. Девушки-подростки нанесли мужчине 4 ножевых ранения в грудь. После чего тот попытался сбежать, но через несколько метров упал. Тогда нападавшие добили его, все теми же ножами. Мужчина скончался на месте преступления.

- Приговором суда девушкам назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU