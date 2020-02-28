Массовые перебои с водой в Казани: отключат на целые сутки

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:10:41+03:00

По ряду адресов она будет, но не поднимется выше первого и второго этажа

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Из-за работ на сетях водопровода в Казани запланировано массовое отключение воды, причем на целые сутки.

Так, с 23.00 29 февраля до 23.00 1 марта ее не будет в Вахитовском районе, по следующим адресам: ул.Марджани, 4, 6, 8, 10, 52, ул.Нурсултана Назарбаева, 2а, ул.Каюма Насыри, 3, ул.Татарстан, 1, 3/2.

В этом же районе, так же на сутки, понизят давление воды по второй этаж с перебоями ее подачи по адресам: ул.Астрономическая, четные номера домов от №2/45 по №10, нечетные номера домов от №1/43 по №9/62, ул.Калинина, 5, 6, ул.Пушкина, 1, 1/55, 1/55а, 2/45, 3, 4, 5/43, 9, 11, 13/50, 15/25, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, ул.Кави Наджми, четные номера домов от №2 по №14, нечетные номера домов от №1 по №7, ул.Салимжанова, нечетные номера домов, ул.Хади Такташа, 1, 39, 41, 49, 57б, 77б, 77б корп.1, 2, а также четные номера домов, ул.Университетская, четные номера домов от №2/53 по №10/48, нечетные номера домов от №1/52 по №11/46. Также давление будет понижено в домах, расположенных на улицах Ахтямова, Баумана, Мазита Гафури, Тази Гиззата, Саид-Галеева, Девятаева, Мусы Джалиля, Зайцева, Ирек, Касаткина, Галиаскара Камала, Фатыха Карима, переулок Кирова, Коротченко, Крайняя, Кызыл Татарстан, Лево-Булачная, Луковского, Марджани, Межлаука, Меховщиков, Туфана Миннуллина, Московская, Нурсултана Назарбаева, Нариманова, Каюма Насыри, Ново-Песочная, Островского, Павлюхина, Парижский Коммуны, Петербургская, Подаметьевская, Портовая, Профсоюзная, Право-Булачная, Сары Садыковой, Сафьян, Спартаковская, Николая Столбова, Суконная, Зайни Султана, Татарстан, Ташаяк, Карима Тинчурина, Тихомирнова, Габдулы Тукая, Федосеевская, Худякова, Чернышевского, переулок Щербаковский, Эш урам, Якуба, Япеева, Яхина, а также в домах поселка Нефтяников по улице Набережная реки Казанка.

По второй этаж понизят давление и в домах Приволжского района: ул.Павлюхина, 99б, 108б, 110г, 128, ул.Роторная, 27б, в, д, е, ул.Спартаковская, 88б, проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16.

Кроме того, в том районе давление воды уже до первого этажа понизят в домах, расположенных на улицах: 1-я Тракторная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, 1-я Гаражная, 2-я Гаражная, 2-я Газовая, Авангардная, Агрономическая, Актайская, Ватутина, Газовая, Шарифа Камала, Кулагина, Красного Пожарника, Магистральная, Ново-Вахитовская, Братьев Петряевых, Подаметьевская, Поперечно-Авангардная, Производственная, Пригородная, Сары Садыковой, Салиха Сайдашева, Спартаковская, Техническая, Турбинная, Тракторная, Учительская, Фаткуллина, Шевченко, Южно-Промышленная, Юл урам, Яшь кыч.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам по номеру телефона +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU