2020-02-28T13:02:56+03:00
Общество

У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование

Заболевание выявили во время карантина, детей в учебном заведении в те дни не было
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Состав работников пищеблока оперативно заменили.Состав работников пищеблока оперативно заменили.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В ульяновских пабликах в соцсетях начали распространять информацию о том, что в 41-й школе города у повара обнаружили туберкулез. Эта информация подтвердилась. В данный момент ученикам и учителям назначили обследование.

- В связи со случившимся незамедлительно был полностью заменён состав работников пищеблока образовательной организации, а также проведена дезинфекция помещений. Всем учащимся школы и педагогическим работникам назначено обследование, а именно проведение флюорографии и диагностической процедуры диаскин-тест, - сообщили в пресс-службе мэрии Ульяновска.

В случае необходимости медиками будет назначено дополнительное профилактическое лечение. Бесплатные препараты будут предоставлены Министерством здравоохранения Ульяновской области.

Кроме того, сообщается, что факт заболевания был выявлен в период карантина, то есть в отсутствии учебно-воспитательного процесса.

Всех родителей учеников оповестили о ситуации в школе. Специально созвали экстренное родительское собрание.

Оператор питания, в свою очередь, организовал внеочередное медицинское обследования всех сотрудников, задействованных в работе на пищеблоках школ города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии огласили приговор двум девушкам-подросткам, которые зарезали обидчика
Массовые перебои с водой в Казани: отключат на целые сутки
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Хоккеист «Ак Барса» вошел в символическую сборную молодых игроков по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Три автобусных маршрута в Казани на Масленицу будут работать по графику буднего дня
У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование
В Чувашии водитель хотел купить "блатной" номер "777" и лишился денег
От Юдино до Дербышек: в 2020 году в Казани обустроят шесть общественных пространств
В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" пьяный пешеход выскочил на дорогу перед легковушкой
В Татарстане голова пятилетнего мальчика застряла в туалетном горшке
В Казани спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка
В Чувашии на трассе М7 водитель погиб разговаривая по телефону за рулем
В Казани пройдет предпремьерный показ мистического фильма ужасов "Остров фантазий"
Заявки на конкурс проектов Open Innovations Startup Tour в Иннополисе принимаются до 1 марта
Google «научился» переводить татарский язык
Игнат, Радим, Атея и Виринея: самые редкие имена Казани для детей
В Татарстане ссора двух приятелей закончилась гибелью одного из них
Президент Татарстана дал старт постройке первого в России пассажирского судна на сжиженном газе
В Набережных Челнах мужчина упал с восьмого этажа и остался жив
В Татарстане экс-директора госучреждения заподозрили в растрате 55 миллионов рублей
В Казани до конца марта запретят проезд по улицам Бичурина и Лавреньтева
В Казани участок земли могут отдать под строительство многоэтажек
В Татарстане пенсионерка едва не погибла из-за сигареты
Главный тренер УНИКСа об игре с «Калевом»: Будет не просто
В Чувашии насильник убил брата и был приговорен за это на 12 лет колонии
Билайн в два раза увеличил зону покрытия сети 4G в Республике Татарстан