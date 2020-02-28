У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:02:56+03:00

Заболевание выявили во время карантина, детей в учебном заведении в те дни не было

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В ульяновских пабликах в соцсетях начали распространять информацию о том, что в 41-й школе города у повара обнаружили туберкулез. Эта информация подтвердилась. В данный момент ученикам и учителям назначили обследование.

- В связи со случившимся незамедлительно был полностью заменён состав работников пищеблока образовательной организации, а также проведена дезинфекция помещений. Всем учащимся школы и педагогическим работникам назначено обследование, а именно проведение флюорографии и диагностической процедуры диаскин-тест, - сообщили в пресс-службе мэрии Ульяновска.

В случае необходимости медиками будет назначено дополнительное профилактическое лечение. Бесплатные препараты будут предоставлены Министерством здравоохранения Ульяновской области.

Кроме того, сообщается, что факт заболевания был выявлен в период карантина, то есть в отсутствии учебно-воспитательного процесса.

Всех родителей учеников оповестили о ситуации в школе. Специально созвали экстренное родительское собрание.

Оператор питания, в свою очередь, организовал внеочередное медицинское обследования всех сотрудников, задействованных в работе на пищеблоках школ города.

ИСТОЧНИК KP.RU