Заявки на конкурс проектов Open Innovations Startup Tour в Иннополисе принимаются до 1 марта

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:53:14+03:00

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Региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour пройдет в Иннополисе 11 и 12 марта. Победители конкурса стартапов получат приглашения на Startup Village — крупнейшую в России и СНГ конференцию для технологических предпринимателей. Прием заявок на конкурс завершится 1 марта.

В рамках Startup Tour эксперты Фонда «Сколково» и других ведущих институтов развития поделятся опытом работы с технологическими предпринимателями, а представители власти, бизнеса, науки и образования обсудят вопросы реализации в Татарстане национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Сфера высоких технологий в Татарстане становится все более массовой и привлекательной. В IT-сегменте республики сегодня занято почти 3000 компаний, обеспечивающие 43 тысячи рабочих мест. В регионе действуют все условия для развития высокотехнологичных проектов. Неслучайно именно у нас был создан первый российский IT-город Иннополис. Татарстан уже вступил в цифровой этап своего развития, а в ближайшие годы цифровизация затронет все сферы жизни. В конечном итоге «цифра» должна принести пользу жителям республики и улучшить их благосостояние»

Центральным событием мероприятия станет конкурс инновационных проектов. В этом году он проводится по трем направлениям — информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Конкурсанты поборются за денежный приз и возможность участия в программе «Старт», позволяющей получить 2 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям.

Пекка Вильякайнен, член Совета Директоров Фонда «Сколково»:

«Победитель гранд-финала Startup Tour в каждом регионе получает 300 тысяч рублей и путевку в полуфинал конкурса, который пройдет в "Сколково" в рамках конференции Startup Village. Кроме того, на площадке мероприятия некоторым стартаперам удается найти частных инвесторов для своих компаний. Но все же, на мой взгляд, деньги — не главная причина для участия в нашем конкурсе. Я всегда говорю предпринимателям, что новые знания, интересные знакомства, обмен опытом помогут развитию их проекта лучше любых денег»

Принять участие в конкурсе Startup Tour могут технологические предприниматели не только из Татарстана, но и из других регионов. Для этого необходимо до конца дня 1 марта зарегистрироваться на официальном сайте проекта и оставить заявку в личном кабинете.

СПРАВКА

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. С 2011 года он побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show — развитие технологического предпринимательства через стимулирование роста местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В 2020 году Open Innovations Startup Tour посетит Владивосток, Архангельск, Иваново, Пермь, Красноярск, Иннополис, Екатеринбург, Уфу, Томск, Краснодар. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна.