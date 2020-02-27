Игнат, Радим, Атея и Виринея: самые редкие имена Казани для детей

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:17:13+03:00

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Так по данным казанского ЗАГСа, с 17 по 23 февраля в городе было официально зарегистрировано рождение 387 детей. В этот раз большинство за мальчиками – 224 ребенка, против 163 девочек.

Посмотрели, подсчитали и в итоге выяснили, что на прошлой неделе казанцы чаще всего называли своих новорожденных детей именами: Амир, Марк, Тимур, Амелия, Александр, Артем, Арина, Карим, София и Марьям.

В список же самых редких здесь попали имена: Игнат, Радим, Атея, Сафира, Ильзат, Фидан, Амаль, Устинья, Савелий, Алита, Саид и Виринея.

ИСТОЧНИК KP.RU