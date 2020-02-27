В Татарстане экс-директора госучреждения заподозрили в растрате 55 миллионов рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:34:01+03:00

До этого в отношении мужчины уже были возбуждены похожие уголовные дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По версии следствия, эта сумма «ушла» из федерального бюджета во время берегоукрепительных работ на Куйбышевском водохранилище

Изменить размер текста: A A

В отношении 71-летнего экс-директора ФГУ «Средволгаводхоз» возбуждено уголовное дело по двум статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «растрата».

Мужчину заподозрили в том, что в 2016-2017 годах он, возглавляя указанное госучреждение, подписал акт приемки работ от ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» по берегоукреплению на Куйбышевском водохранилище. Все бы ничего, но по факту работы обошлись дешевле – вместо выплаченных 168,9 миллиона рублей только 113,8 миллиона. В итоге бюджету России и госучреждению был нанесен ущерб на сумму более 55 миллионов рублей.

К слову, в отношении этого экс-директора до этого уже были возбуждены другие уголовные дела: по растрате более 34,9 миллиона рублей, выделенных на укрепление берега реки Вятка, и о незаконном самопримировании на 694,6 тысячи рублей.

- Свою причастность к преступлению мужчина не признал. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU