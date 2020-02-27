В Набережных Челнах мужчина упал с восьмого этажа и остался жив
ЧП произошло 26 февраля в 21.11 в микрорайоне Новый город в Набережных Челнах. Очевидцы сообщили, что из окна восьмого этажа выпал 32-летний мужчина. Он упал на козырек подъезда, получил многочисленные травмы и остался жив. Его требовалось незамедлительно отправить в больницу.
Для эвакуации пострадавшего привлекли специалистов из дежурной смены ЗПСО№6 МЧС Татарстана. Прибыв на место, спасатели при помощи жестких носилок спустили пострадавшего с козырька и передали его медикам скорой помощи.
- Житель города был доставлен в БСМП Набережных Челнов, - сообщили в МЧС Татарстана.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»