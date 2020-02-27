2020-02-27T19:02:23+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина упал с восьмого этажа и остался жив

Пострадавшего с козырька подъезда эвакуировали спасатели
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 26 февраля в 21.11 в микрорайоне Новый город в Набережных Челнах. Очевидцы сообщили, что из окна восьмого этажа выпал 32-летний мужчина. Он упал на козырек подъезда, получил многочисленные травмы и остался жив. Его требовалось незамедлительно отправить в больницу.

Для эвакуации пострадавшего привлекли специалистов из дежурной смены ЗПСО№6 МЧС Татарстана. Прибыв на место, спасатели при помощи жестких носилок спустили пострадавшего с козырька и передали его медикам скорой помощи.

- Житель города был доставлен в БСМП Набережных Челнов, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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