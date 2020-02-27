В Казани участок земли могут отдать под строительство многоэтажек

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:53:43+03:00

Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Казани под строительство многоэтажной жилой застройки планируется отдать земельный участок на улице Дорожной в Советском районе. Его площадь составляет 4 458 квадратных метров.

Для участка планируют установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». А расположенный рядом участок площадью 1 787 квадратных метров могут выделить под деловое управление.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU