2020-02-27T17:53:43+03:00
Общество

В Казани участок земли могут отдать под строительство многоэтажек

Его площадь составляет 4 458 квадратных метра
Наиля ГАЛИМОВА
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Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Казани под строительство многоэтажной жилой застройки планируется отдать земельный участок на улице Дорожной в Советском районе. Его площадь составляет 4 458 квадратных метров.

Для участка планируют установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». А расположенный рядом участок площадью 1 787 квадратных метров могут выделить под деловое управление.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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