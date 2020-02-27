В Казани участок земли могут отдать под строительство многоэтажек
Его площадь составляет 4 458 квадратных метра
Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Казани под строительство многоэтажной жилой застройки планируется отдать земельный участок на улице Дорожной в Советском районе. Его площадь составляет 4 458 квадратных метров.
Для участка планируют установить вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». А расположенный рядом участок площадью 1 787 квадратных метров могут выделить под деловое управление.
Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 27 февраля по 2 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU