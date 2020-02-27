Главный тренер УНИКСа об игре с «Калевом»: Будет не просто

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:10:22+03:00

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После 20-дневных каникул казанский УНИКС дома примет многократного чемпиона Эстонии «Калев». Игра пройдет 29 февраля и начнется в 18:00.

В перерыве на игры сборных команд казанцы провели тренировки практически в полном составе, в расположение сборной России отправился только Артем Клименко. А Джамар Смит и Эррик Макколлум представили УНИКС на Матче Звезд Единой лиги ВТБ.

– Нам предстоит вернуться в строй после длительного периода без игр. Но все команды выбыли из игрового ритма и мы не знаем, в каком состоянии они вернутся. «Калев» обыграла нас в первом раунде очень легко. У этой команды очень хорошо сбалансированный состав и они играют стабильно весь сезон, – прокомментировал предстоящую игру главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. – Изначально мы должны сосредоточиться на защите и уже через нее строить базу для нашей победы. Будет не просто, нам нужно быть сфокусированными и играть физически.

ИСТОЧНИК KP.RU