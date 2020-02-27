В Татарстане ссора двух приятелей закончилась гибелью одного из них

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:05:17+03:00

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В "скорую" вечером 25 февраля позвонил житель Нижнекамска и сообщил, что в квартире многоэтажки на улице Вокзальной находится раненный мужчина. На место выехали медики и полицейские, которым пришлось проникать в квартиру по приставной лестнице. Только после того, как стражи порядка смогли открыть дверь изнутри, пострадавшего сумели осмотреть врачи. Однако им оставалось только констатировать смерть 38-летнего хозяина.

- По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Вскоре задержали и подозреваемого в этом преступлении. 47-летний мужчина вину свою признал и сообщил подробности. Оказалось, что потерпевший вместе с другим своим приятелем пьянствовали два дня. Позже к ним присоединился и подозреваемый. Когда первый гость уснул, хозяин и вновь прибывший мужчина поссорились. Подозреваемый схватился за нож и несколько раз ударил им своего оппонента. С места происшествия мужчина скрылся, но при этом сам вызвал медиков на место преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU