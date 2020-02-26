28 февраля из-за антитеррористических учений перекроют центр Ульяновска
Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда
Дороги будут перекрыты с 7.30 до 17.00 28 февраля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 28 февраля в Ульяновске с 7.30 до 17.00 будет перекрыт центр города. Причина этого – проведение антитеррористических учений.
В частности, автомобили не смогут проехать по площади Театральная (от дома №12а по улице Спасской до дома №1 на Соборной площади), по переулку Карамзина (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с бульваром Новый Венец) и по улице Гимова (также от пересечения с улицей Спасской до пересечения с бульваром Новый Венец).
Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU