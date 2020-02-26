Билайн за два года удвоил сеть 4G

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:34:58+03:00

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Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов*.

Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика. В 2019 году трафик в сети 4G вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а за два года нагрузка на сеть 4G увеличилась в 4 раза. За последние два года каждый клиент в среднем стал потреблять в 2 раза больше интернет-трафика.

Масштабное развитие сети также подготовило инфраструктуру и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более, чем в 1,5 раз, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом года и составляет 86%. Все больше клиентов стало пользоваться скоростным интернетом, и доля сети 4G в общем объеме трафика составляет в конце 2019 года 78%, за два года увеличившись в 2 раза.

Несмотря на постоянно возрастающую нагрузку, средние скорости доступа в мобильный интернет в сети 4G за два года выросли на 33%. Скорость увеличили новые базовые станции и масштабные проекты по модернизации сети и оптимизации использования частотного диапазона.

В Республике Татарстан Билайн продолжает реализовывать программу развития сети. Масштабная стройка 4G базовых станций с начала 2018 года позволила в регионе увеличить их число в 2 раза и сейчас 85% вышек связи оператора работает в стандарте 4G. Сеть Билайн была усилена в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и еще в 38 районах Татарстана. В 20 районных центрах республики 4G был запущен впервые.

Новые базовые станции, модернизация сети и оптимизация использования частотного диапазона обеспечивают мгновенный доступ к online-ресурсам и быструю загрузку тяжелых файлов. Средние скорости доступа на территории Татарстана за два года выросли на 38%, что стимулирует жителей республики активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.

За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в регионе вырос в два раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают по 13,5 ГБ. В целом, объем передаваемых данных в сети 4G Билайн вырос более чем в 4 раза.

Стратегия развития сети Билайн синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite в 2019 году в более половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов**. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. Билайн предлагает клиентам необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G.

* По данным Роскомнадзора

** Исследования We Are Social и Hootsuite