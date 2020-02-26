2020-02-26T15:16:55+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах экс-охранник забил до смерти свою мать

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, мужчина после ссора напал на мать с кулакамиПо предварительным данным, мужчина после ссора напал на мать с кулаками
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Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья" было возбуждено по факту гибели 60-летней пенсионерки. Тело женщины было обнаружено в квартире, где она проживала вместе с 32-летним сыном.

По предварительным данным, незадолго до конфликта между родственниками мужчина уволился из охранной фирмы. Мать требовала от него устроиться на работу, но эти замечания стали причиной агрессивного поведения сына.

По предварительным данным, мужчину после опроса по обстоятельствам произошедшего задерживать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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