В Набережных Челнах экс-охранник забил до смерти свою мать

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:16:55+03:00

По предварительным данным, мужчина после ссора напал на мать с кулаками

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Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья" было возбуждено по факту гибели 60-летней пенсионерки. Тело женщины было обнаружено в квартире, где она проживала вместе с 32-летним сыном.

По предварительным данным, незадолго до конфликта между родственниками мужчина уволился из охранной фирмы. Мать требовала от него устроиться на работу, но эти замечания стали причиной агрессивного поведения сына.

По предварительным данным, мужчину после опроса по обстоятельствам произошедшего задерживать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU