2020-02-26T13:18:24+03:00
Происшествия

Житель Чувашии два раза ударил полицейского и был приговорен к колонии строгого режима

Правоохранителей вызвали соседи из-за шума в квартире
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина отказался проследовать в отдел полиции.Мужчина отказался проследовать в отдел полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новочебоксарске 37-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. За это мужчину приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима.

Как было доказано на суде, днем 19 ноября прошлого года горожанин гостил у своего приятеля в квартире. Вот только хозяин, видимо, не выдержал возлияний и лег спасть. Гость же отдыхал на всю катушку. Из-за шума соседи даже вызвали полицию.

Когда правоохранители постучались в дверь. Шумный гость все еще пьяный открыл им. Соседи хозяина подтвердили, что он здесь не проживает. Мужчине предложили проехать в отдел полиции.

Но тот в ответ ударил одного из правоохранителей два раза кулаком в лицо. Его скрутили все равно доставили в полицию.

- Данный приговор суда еще не вступил в законную силу, - отметили в следственном комитете Чувашии.

При этом, почему было назначено такое суровое наказание не уточняется. Как показывает практика, в основном, такие дела заканчиваются условным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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