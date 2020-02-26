В Чувашии концерн «Тракторные заводы» задолжал 1,8 миллиардов рублей за электричество

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:49:47+03:00

Всего же предприятия и организации региона должны 3,4 миллиарда рублей за электроэнергию

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Стало известно, что предприятия и организации Чувашии задолжали за электроэнергию 3,4 миллиарда рублей. Большая часть долга – 1,8 миллиарда – принадлежит концерну «Тракторные заводы». В частности, речь идет о предприятиях «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод и «Промтрактор-Вагон».

- Над погашением образовавшейся задолженностью предприятий «Тракторного завода» работает совместно с органами власти республиканского и федерального значения, - сообщает пресс-служба Чувашской энергосбытовой компании.

Если долг не будет погашен, энергетики оставляют за собой право на его принудительное взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU