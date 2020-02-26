В Чувашии концерн «Тракторные заводы» задолжал 1,8 миллиардов рублей за электричество
Стало известно, что предприятия и организации Чувашии задолжали за электроэнергию 3,4 миллиарда рублей. Большая часть долга – 1,8 миллиарда – принадлежит концерну «Тракторные заводы». В частности, речь идет о предприятиях «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод и «Промтрактор-Вагон».
- Над погашением образовавшейся задолженностью предприятий «Тракторного завода» работает совместно с органами власти республиканского и федерального значения, - сообщает пресс-служба Чувашской энергосбытовой компании.
Если долг не будет погашен, энергетики оставляют за собой право на его принудительное взыскание.
ИСТОЧНИК KP.RU