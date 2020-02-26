2020-02-26T17:10:47+03:00
Происшествия

В Марий Эл из-за ошибки в номере телефона мужчина лишился 49,4 тысячи рублей

Деньги забрал незнакомец
Лика ИСАЕВА
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Снявшего деньги со счета пригласили в полицию.Снявшего деньги со счета пригласили в полицию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Волжского района очень удивился, когда ему пришла смска из одного из банков о зачислении крупной суммы денег. Сам он этому "подарку" очень обрадовался и поспешил снять все. Но вскоре его вызвали в полицию, где попросили объяснить, зачем он это сделал.

Оказалось, что незадолго до этого "сюрприза" другой мужчина - житель Звениговского района Марий Эл, оформил в банке кредит. Он с помощью оператора подключил к ней услугу "Мобильный банк", но при этом никакие смс-уведомления, которые обычно приходят на сотовой телефон при этой процедуре, ему не поступили. Мужчина не обратил на это никакого внимания и на некоторое время уехал в местность, где не было сотовой связи. То, что со счета пропали деньги, житель Марий Эл обнаружил только, когда попытался купить в магазине продукты.

Он, конечно, смутился, но подумал - мало ли в банке просто еще не перечислили ему денег. Когда финансовое учреждение потребовало заплатить за кредит, выяснилось, что деньги банк честно и вовремя перечислил.

Оказалось, что "Мобильный банк" по ошибке был закреплен за чужим номером сотового телефона. Он отличался всего на одну цифру.

За несколько дней "счастливый" обладатель этого номера снял со счета 49,4 тысячи рублей, сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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