В Чувашии могут появиться новые меры поддержки семей с пятью и более детьми

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:44:26+03:00

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Врио главы Чувашии Олег Николаев выступил с идеей предусмотреть дополнительные меры поддержки семей с пятью детей. Это произошло после того, как на прием к руководителю региона пришла многодетная мать из Чебоксар. Женщина интересовалась возможностями улучшить жилищные условия ее семьи.

- Вчера провел первый в новой должности прием граждан. Одна из обратившихся - мама шестерых детей из Чебоксар Галина Савко. Ответил на её вопросы, взял на карандаш. В очередной раз убедился, что проблемы региона можно решить только комплексно, - написал на своей соцстранице Олег Николаев.

Он уже дал правительству Чувашии поручение рассмотреть новые меры поддержки многодетных семей. Николаев отметил, что существует большая разница между парами, воспитывающими трех детей и теми, у кого пять и более детей. Следовательно, и помогать им нужно по-разному.

Также в Чувашии рассмотрят расширение возможностей использования республиканского материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU