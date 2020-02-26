Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку начальника Госветслужбы региона
Своим указом врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности руководителя Государственной ветеринарной службы региона Сергея Скворцова. Тут же следующим указом на этот пост Николаев назначает 39-летнего Константина Викторова. Который до этого занимал должность начотдела Госветнадзора Чувашии.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора Чувашии
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Константин Викторов в 2003 году окончил Чувашскую государственную сельхозакадемию по специальности «Ветеринария», а в 2014 году - Российский университет кооперации по специальности «Юриспруденция».
С 2003 по 2005 года Викторов был ветеринарным врачом гусиной фермы и цеха инкубации, главным ветеринарным врачом Чебоксарской птицефабрики. После - работал в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашии.
До назначения на новую должность он был начальником отдела государственного ветеринарного надзора Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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