2020-02-26T11:13:10+03:00
Общество

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку начальника Госветслужбы региона

И тут же следующим указом назначил нового руководителя службы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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Своим указом врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности руководителя Государственной ветеринарной службы региона Сергея Скворцова. Тут же следующим указом на этот пост Николаев назначает 39-летнего Константина Викторова. Который до этого занимал должность начотдела Госветнадзора Чувашии.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Чувашии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Чувашии

СПРАВКА КП

Константин Викторов в 2003 году окончил Чувашскую государственную сельхозакадемию по специальности «Ветеринария», а в 2014 году - Российский университет кооперации по специальности «Юриспруденция».

С 2003 по 2005 года Викторов был ветеринарным врачом гусиной фермы и цеха инкубации, главным ветеринарным врачом Чебоксарской птицефабрики. После - работал в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашии.

До назначения на новую должность он был начальником отдела государственного ветеринарного надзора Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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