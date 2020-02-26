В Марий Эл на трассе перевернулась легковушка: пострадал один человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:49:45+03:00

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Во время движения по трассе "Кокшайск – Красногорский" в Звениговском районе Марий Эл 25 февраля в 10.00 на 13 километре в кювет с дороги вылетела и перевернулся легковой автомобиль Suzuki. За рулем иномарки находилась 29-летняя девушка-водитель. В результате произошедшего ДТП она получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, девушка не учла плохую погоду и превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела с дороги, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU