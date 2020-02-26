В Чебоксарах ищут 30-летнюю женщину, которая ушла из дома и пропала два дня назад
В Чебоксарах начались активные поиски 30-летней Анны Артемьевой. Женщина ушла из дома и пропала 24 февраля. Родные обратились за помощью в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Известно, что Анна ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на женщине была черная болоньевая куртка, синие джинсы и черные сапоги. При себе она имела черную дамскую сумку.
Всех, кто видел Анну Артемьеву после 24 февраля, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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