2020-02-26T10:07:08+03:00
Происшествия

В Чебоксарах ищут 30-летнюю женщину, которая ушла из дома и пропала два дня назад

О местонахождении Анны Артемьевой ничего не известно с 24 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 30-летней Анны Артемьевой. Женщина ушла из дома и пропала 24 февраля. Родные обратились за помощью в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Известно, что Анна ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на женщине была черная болоньевая куртка, синие джинсы и черные сапоги. При себе она имела черную дамскую сумку.

Всех, кто видел Анну Артемьеву после 24 февраля, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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