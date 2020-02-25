2020-02-25T19:30:15+03:00
Происшествия

Нанес более 150 ударов: в Чебоксарах огласили приговор горожанину, который насмерть забил своего знакомого

Для расправы с ним мужчина даже использовал палку
Олег ЛУГОВОЙ
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Суд приговорил мужчину почти к 9 годам колонии строгого режима.Суд приговорил мужчину почти к 9 годам колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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29-летнего жителя столицы Чувашии признали виновном в умышленном избиении, которое по его неосторожности привело к гибели знакомого. Мужчину приговорили к 8 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.

В суде было доказано, что в ночь на 17 октября прошлого года виновный гостил в квартире у своего приятеля. Он выпивал с ним, а также еще одним знакомым – 28-летним потерпевшим. С последним первый гость и поссорился по пьяни.

Осужденный принялся жестоко избивать своего оппонента. Он нанес ему не менее 152 ударов кулаком и деревянной палкой. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в той самой квартиры. Когда вечером хозяин понял, что гость не подает признаков жизни, он вызвал «скорую», но было уже поздно.

- Стоит отметить, что осужденный до этого уже 6 раз привлекался к уголовной ответственности. В общей сложности он провел в колониях более 7,5 лет, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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