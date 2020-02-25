Летом в Казани из-за новых пляжей и лесопарка будет на 25 торговых точек больше

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:42:48+03:00

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В начале марта стартуют торги на установку сезонных торговых объектов в парках и скверах Казани. В этом году станет на 25 точек больше. Все дело в том, что в городе начнут в полной мере начнут работать пляжи озер Лебяжье и Комсомольское, а также лесопарк «Дубрава».

Среди новых 25 объектов есть точки под торговлю мороженым, летние кафе и пункты проката велосипедов. Так, на пляже озера Комсомольское появится кафе и ларек с мороженым, а на Лебяжьем – кафе, два ларька с мороженым, прокат спортинвентаря и спортивно-развлекательный объект.

Известно, что принять участие в торгах могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, и самозанятые. Большинство торговых точек будут отдавать под аренду сроком на 2 года. Отметим, что в 2019-ом на аукционах было разыграно 54 подобных объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU