Летом в Казани из-за новых пляжей и лесопарка будет на 25 торговых точек больше
В начале марта стартуют торги на установку сезонных торговых объектов в парках и скверах Казани. В этом году станет на 25 точек больше. Все дело в том, что в городе начнут в полной мере начнут работать пляжи озер Лебяжье и Комсомольское, а также лесопарк «Дубрава».
Среди новых 25 объектов есть точки под торговлю мороженым, летние кафе и пункты проката велосипедов. Так, на пляже озера Комсомольское появится кафе и ларек с мороженым, а на Лебяжьем – кафе, два ларька с мороженым, прокат спортинвентаря и спортивно-развлекательный объект.
Известно, что принять участие в торгах могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, и самозанятые. Большинство торговых точек будут отдавать под аренду сроком на 2 года. Отметим, что в 2019-ом на аукционах было разыграно 54 подобных объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU