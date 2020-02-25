В Татарстане из-за потепления закрыты четыре ледовые переправы
МЧС Татарстана предупреждает жителей и гостей республики, что из-за потепления принято решение закрыть четыре ледовые перправы. Благодаря этим временным магистралям водители легковых автомобилей могли существенно сократить свой путь.
С 15.00 четверга, 25 февраля, закрыты переправы:
- в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту: казанский поселок Аракчино - село Верхний Услон;
- в Зеленодольском районе через реку Волга по маршруту: город Зеленодольск – поселок Нижние Вязовые;
- в Елабужском районе через реку Кама по маршруту: село Покровское – поселок Красный Ключ;
- в Мамадышском районе через реку Кама по маршруту: село Соколка - село Новый Закамский.
ИСТОЧНИК KP.RU