2020-02-25T18:04:13+03:00
Общество

В Татарстане из-за потепления закрыты четыре ледовые переправы

Запрет на проезд по ним действует с 25 февраля
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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МЧС Татарстана предупреждает жителей и гостей республики, что из-за потепления принято решение закрыть четыре ледовые перправы. Благодаря этим временным магистралям водители легковых автомобилей могли существенно сократить свой путь.

С 15.00 четверга, 25 февраля, закрыты переправы:

- в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту: казанский поселок Аракчино - село Верхний Услон;

- в Зеленодольском районе через реку Волга по маршруту: город Зеленодольск – поселок Нижние Вязовые;

- в Елабужском районе через реку Кама по маршруту: село Покровское – поселок Красный Ключ;

- в Мамадышском районе через реку Кама по маршруту: село Соколка - село Новый Закамский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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