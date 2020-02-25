25 Февр. 2020 2020-02-25T17:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане создадут научно-образовательный центр мирового уровня. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Функции координатора учреждения будет выполнять «Татнефтехиминвест-холдинг». Предприятие, в частности, будет заниматься организационно-техническим обеспечением деятельности наблюдательного совета нового центра.

Теперь Минобразование Татарстана вместе с «Татнефтехиминвест-холдингом» должны внести предложения по составу и регламенту деятельности центра, составу и положению его управляющего совета. Кроме того, ведомство определит некоммерческую организацию, которая получит субсидии из бюджета России на создание центра.

Всего же к концу 2021 года в стране должно появиться ка минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU