2020-02-25T10:38:25+03:00
Происшествия

В Чувашии во время ссоры жена ударила мужа ножом в живот

Мужчина скончался через пару дней в больнице, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"
Лика ИСАЕВА
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На время следствия женщину арестовалиНа время следствия женщину арестовали
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Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в отношении 55-летней жительницы деревни Кожиково Вурнарского района республики было возбуждено после смери ее мужа.

Все произошло 16 февраля, когда во время ссоры супругов женщина схватилась за нож. Одного удара в живот оказалось достаточным для того, чтобы мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался 18 февраля.

- Подозреваемая на время следствия отправлена под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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