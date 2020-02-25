В Чувашии во время ссоры жена ударила мужа ножом в живот
Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в отношении 55-летней жительницы деревни Кожиково Вурнарского района республики было возбуждено после смери ее мужа.
Все произошло 16 февраля, когда во время ссоры супругов женщина схватилась за нож. Одного удара в живот оказалось достаточным для того, чтобы мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался 18 февраля.
- Подозреваемая на время следствия отправлена под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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