Стало известно, как будет выглядеть обновленная площадь в поселке Юдино

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:17:47+03:00

Там восстановят фонтан, сделают удобную детскую зону и площадку для мероприятий, а также высадят сирень [фото]

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Совсем скоро начнутся работы по благоустройству площади перед домом культуры “Железнодорожников” в поселке Юдино. Там восстановят фонтан, сделают удобную детскую зону и площадку для мероприятий, а также высадят сирень, которая росла на территории раньше.

Фото: instagram.com/tgarch_kazan

- При работе над образом благоустройства площади, нам было важно связать воедино исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, чтобы воссоздать неповторимый дух места, отмечают авторы проекта благоустройства - творческая группа при мэрии Казани.

Так, тремя основными задачами архитекторов стали:

1. Сохранение всех функций, которые сейчас выполняет площадь и к которым жители привыкли, и существующих пешеходных маршрутов.

2. Сделать площадь не только как местом проведения мероприятий по выходным и праздникам, но и ежедневной точкой притяжения местных жителей.

3. Воссоздание духа места, домашнего уюта.

Фото: instagram.com/tgarch_kazan

Фото: instagram.com/tgarch_kazan

Фото: instagram.com/tgarch_kazan

Фото: instagram.com/tgarch_kazan

ИСТОЧНИК KP.RU