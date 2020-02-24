Стало известно, как будет выглядеть обновленная площадь в поселке Юдино
Совсем скоро начнутся работы по благоустройству площади перед домом культуры “Железнодорожников” в поселке Юдино. Там восстановят фонтан, сделают удобную детскую зону и площадку для мероприятий, а также высадят сирень, которая росла на территории раньше.
Фото: instagram.com/tgarch_kazan
- При работе над образом благоустройства площади, нам было важно связать воедино исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, чтобы воссоздать неповторимый дух места, отмечают авторы проекта благоустройства - творческая группа при мэрии Казани.
Так, тремя основными задачами архитекторов стали:
1. Сохранение всех функций, которые сейчас выполняет площадь и к которым жители привыкли, и существующих пешеходных маршрутов.
2. Сделать площадь не только как местом проведения мероприятий по выходным и праздникам, но и ежедневной точкой притяжения местных жителей.
3. Воссоздание духа места, домашнего уюта.
Фото: instagram.com/tgarch_kazan
Фото: instagram.com/tgarch_kazan
Фото: instagram.com/tgarch_kazan
Фото: instagram.com/tgarch_kazan
ИСТОЧНИК KP.RU