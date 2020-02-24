Студент-сладкоежка украл из магазина 25 "Сникерсов"
В полицию обратился администратор одного из ульяновских магазинов. Он сообщил, что в торговой точке обнаружили недостачу, а именно не досчитались 25 шоколадных батончиков "Сникерс" на общую сумму 704 рубля.
Вычислить злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Изучив приметы злоумышленника по видеозаписям, полицейские задержали подозреваемого, которым оказался студент одного из ульяновских техникумов.
- Органами предварительного расследования ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU