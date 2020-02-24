2020-02-24T16:31:38+03:00
Общество

Студент-сладкоежка украл из магазина 25 "Сникерсов"

Вычислить воришку удалось при помощи камер видеонаблюдения
Владимир КРУПСКИЙ
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Ради чего парень пошел на грабеж - не известно.Ради чего парень пошел на грабеж - не известно.Фото: Александр БОЙКО
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В полицию обратился администратор одного из ульяновских магазинов. Он сообщил, что в торговой точке обнаружили недостачу, а именно не досчитались 25 шоколадных батончиков "Сникерс" на общую сумму 704 рубля.

Вычислить злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Изучив приметы злоумышленника по видеозаписям, полицейские задержали подозреваемого, которым оказался студент одного из ульяновских техникумов.

- Органами предварительного расследования ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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