Масленица-2020 в Ульяновске: Полная программа праздника

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:48:19+03:00

Для жителей и гостей города приготовили немало интересного

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1 марта в России отметят Масленицу. В Ульяновске главные праздничные гулянья пройдут на Соборной площади пройдут. Начало мероприятий – в 12:00.

По информации управления культуры и организации досуга населения, будут организованы тематические площадки по дням недели - «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгул», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки» и «Прощёное воскресенье». Таким образом, гости смогут познакомиться с традициями всей седмицы.

На площадке «Понедельник – «Встреча» пройдут тематические игровые программы, фольклорные обряды с песнями, хороводами, закличками, загадками и викторинами. Взрослым и детям предложат нарядить куклу-тантамареску Масленицу, которая будет установлена на площадке.

Площадка «Вторник - «Заигрыш» встретит жителей спортивными показательными выступлениями и масленичными игрищами. Жителей ждут молодецкие забавы и состязания, перетягивание каната и другие спортивные развлечения. Военно-исторический клуб «Дружина «Сокол» проведет с участием горожан бои стенка на стенку.

Площадка «Среда - «Лакомка» предложит всем желающим угощение блинами и чаем из самоваров.

Спортивно-игровую программу для детей и взрослых организуют на площадке «Четверг – «Разгуляй».

Площадка «Пятница – «Тёщины вечерки» расположится в Троицком переулке. Здесь пройдет концертная программа в рамках проекта «За народную песню». Кроме того, в рамках проекта «За народное чтение» жители города смогут прочесть сюжеты о Масленице из литературных произведений. На площадке подведут итоги городского конкурса масленичных частушечников среди победителей районных этапов. Также здесь будет работать выставка–продажа изделий клубов «Активное долголетие».

На площадке «Суббота – «Золовкины посиделки» (Ладный дом)» будет работать масленичная резиденция. Рядом с ней ремесленники представят тематические товары-изделия из бересты, дерева, натуральных камней. А маленьких гостей порадуют куклы, игрушки, детские аксессуары.

В самой масленичной резиденции пройдут тематические мастер-классы по изготовлению нитяных браслетов и кулонов-оберегов, бумажных масленичных жаворонков и символа Масленицы – Солнца. Также будет организована выставка книг об истории праздника.

На главной сцене - площадке «Воскресенье - «Проводы Масленицы» - выступят народные и фольклорные коллективы, показательные выступления представит военно-исторический клуб «Дружина «Сокол». По традиции, в программе - поздравление официальных лиц, награждение активных жителей города, яркая театрализованная программа в народном стиле.

Яркими моментами праздничной программы станут покорение праздничного столба, которое по праву вызывает интерес у множества горожан, а также дегустация двухметровой колбасы.

Кульминацией программы станет большой масленичный хоровод, после которого начнется шествие масленичного поезда до центральной площадки «Владимирского Сада» для совершения обряда сжигания чучела Масленицы.

На эспланаде расположится интерактивная площадка с конкурсными программами - здесь жители также смогут отведать блины со сметаной.

ИСТОЧНИК KP.RU