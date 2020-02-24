2020-02-24T12:23:08+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал 79-летний пенсионер, который нуждается в медицинской помощи

22 февраля Василий Игнатьев ушел из дома, но обратно не вернулся до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарском районе Чувашии начались активные поиски 79-летнего Василя Игнатьева из деревни Чиршкасы. Пенсионер ушел из дома 22 февраля, но обратно до сих пор не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи. Родные пропавшего обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Василий ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. На момент пропажи на мужчине была черная вязанная шапка, синяя куртка и черные ботинки.

Всех, кто видел Василия Игнатьева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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