От проспекта Беляева до магазина «Метро»: в Набережных Челнах решили построить новую трамвайную ветку

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:31:12+03:00

За деньгами на проектирование ветки мэр города Наиль Магдеев намерен обратится к Горсовету во второй половине 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только ее проектирование может обойтись бюджету города в 16 миллионов рублей

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В эту пятницу на Горсовете мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о намерении построить в татарстанском автограде новую трамвайную ветку протяженностью до 16 километров.

Начнут ее с уже существующей на проспекте Беляева. Рельсы пустят далее на Чулман до магазина «Метро», далее их проложат по улице Королева с выходом на Первую автодорогу с ответвлением на Московский проспект.

По словам Магдеева, только проект одного километра новой ветки обойдется примерно в миллион рублей. С вопросом о выделении из местной казны денег на это, а речь идет о общей сумме до 16 миллионов рублей, мэр намерен выйти на Горсовет во второй половине 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU