От проспекта Беляева до магазина «Метро»: в Набережных Челнах решили построить новую трамвайную ветку
В эту пятницу на Горсовете мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о намерении построить в татарстанском автограде новую трамвайную ветку протяженностью до 16 километров.
Начнут ее с уже существующей на проспекте Беляева. Рельсы пустят далее на Чулман до магазина «Метро», далее их проложат по улице Королева с выходом на Первую автодорогу с ответвлением на Московский проспект.
По словам Магдеева, только проект одного километра новой ветки обойдется примерно в миллион рублей. С вопросом о выделении из местной казны денег на это, а речь идет о общей сумме до 16 миллионов рублей, мэр намерен выйти на Горсовет во второй половине 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU