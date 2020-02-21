2020-02-21T13:14:03+03:00
Общество

На февральские праздники 2020 в Казани муниципальные парковки станут бесплатными

В такие дни они работают в круглосуточном режиме
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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23 февраля – День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, поэтому, согласно российскому законодательству, выходной переносится на понедельник (24 февраля).

В связи с этими праздничными днями в Казани муниципальные парковки будут для автомобилистов бесплатными. Работать они будут круглосуточно. Напомним, что в будни парковки действуют с 7.00 до 21.00 (в ночное время с 21.00 до 7.00).

Кроме того, как напоминают в мэрии Казани, бесплатно оставить там машины можно будет также 8 и 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября, а также в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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