Татарстанское предприятие вошло в топ-3 российских компаний по расточительности
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» приобрела внедорожник «Рендж Ровер» за более чем 10 миллионов рублей и попала в топ-3 российского рейтинга расточительных организаций. Данный рейтинг Общероссийский народный фронт. (ОНФ) составил исключительно из учреждений, которые потратили большие деньги на покупку служебных машин.
- Машина оснащена панорамной крышей, сенсорной бесконтактной системой для открывания багажника, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля, - отмечает покупку татарстанского предприятия пресс-служба ОНФ.
Подведомственная организация уступила «серебро» госкомпании «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», которая купила у единственного поставщика автомобиль неуказанной марки за 11,3 миллиона рублей. А «золото» в этом рейтинге досталось Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова. Там отличились идеей приобрести автомобиль BMW за 12,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU