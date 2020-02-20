2020-02-20T19:38:02+03:00
Общество

Татарстанское предприятие вошло в топ-3 российских компаний по расточительности

Подведомственное учреждение купило внедорожник за более чем 10 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» приобрела внедорожник «Рендж Ровер» за более чем 10 миллионов рублей и попала в топ-3 российского рейтинга расточительных организаций. Данный рейтинг Общероссийский народный фронт. (ОНФ) составил исключительно из учреждений, которые потратили большие деньги на покупку служебных машин.

- Машина оснащена панорамной крышей, сенсорной бесконтактной системой для открывания багажника, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля, - отмечает покупку татарстанского предприятия пресс-служба ОНФ.

Подведомственная организация уступила «серебро» госкомпании «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», которая купила у единственного поставщика автомобиль неуказанной марки за 11,3 миллиона рублей. А «золото» в этом рейтинге досталось Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова. Там отличились идеей приобрести автомобиль BMW за 12,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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