В Ульяновске 13-летняя девочка застряла в качели и взывала спасателей
В среду, 19 февраля, в службу спасения позвонила 13-летняя жительница Ульяновска. Девочка сообщила, что застряла в качели в городском парке Прибрежный. Самостоятельно выбраться подросток не могла.
- На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Мердеева. Спасатели без использования специального инструмента, вытащили девочку из качели, - сообщает первый замначальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.
Девочка была осмотрена врачами – она не пострадала. После подростка передали матери. Что толкнуло подростка втиснутся в качели для малолетних детей, остается только догадываться.
Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска
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ИСТОЧНИК KP.RU