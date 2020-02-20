В Ульяновске 13-летняя девочка застряла в качели и взывала спасателей

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:53:59+03:00

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В среду, 19 февраля, в службу спасения позвонила 13-летняя жительница Ульяновска. Девочка сообщила, что застряла в качели в городском парке Прибрежный. Самостоятельно выбраться подросток не могла.

- На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Мердеева. Спасатели без использования специального инструмента, вытащили девочку из качели, - сообщает первый замначальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

Девочка была осмотрена врачами – она не пострадала. После подростка передали матери. Что толкнуло подростка втиснутся в качели для малолетних детей, остается только догадываться.

Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска

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ИСТОЧНИК KP.RU