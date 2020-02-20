Во время февральских и мартовских праздников Казань и Москву свяжут дополнительные поезда

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:50:01+03:00

Первый из них отправиться в путь 20 февраля, а последний – 9 марта

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Так, на февральские праздники между Казанью и Москвой будут курсировать три пассажирских состава.

Поезд №205/206 в столицу страны отправится 20 февраля в 19.41, а прибудет в 11.25 следующего дня. Обратно он тронется 22 февраля в 1.30 и окажется в Казани в 15.48.

Состав №277 из столицы Татарстана отправится 24 февраля в 11.50, прибудет в Москву в 3.50 25 февраля.

Еще один поезд №273/274 отправится из столицы России 21 и 22 февраля 0.15, а прибудет на конечную в 13.00 того же дня. Обратно состав отправится 23 и 24 февраля в 16.00, с прибытием на следующий день в 4.57.

Что же касается мартовских праздников, то все тот же состав №273/274 отправится из Москвы в Казань 6 марта в 0.15, а прибудет в 13.00.

Далее поезд №216/215 Москва - Казань отправится в путь 7 марта в 1.40 и окажется на конечной в 16.15. Обратно он тронется в путь лишь 9 марта в 21.45, а в столице окажется в 12.15 10 марта.

Назначен дополнительный поезд и непосредственно на 8 марта. Состав №273/274 отправится из Казани в Москву в 16.00, а прибудет на конечную в 4.57 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU