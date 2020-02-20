2020-02-20T18:10:53+03:00
Происшествия

В Чувашии отца пятерых детей, который убил сожительницу из-за обеда, приговорили к колонии строгого режима

Мужчина также задолжал по алиментам более 1,4 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина убил женщину одним ударом.Мужчина убил женщину одним ударом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима суд приговорил 55-летнего жителя деревни Андреевка Ибресинского района. Мужчина был признан виновным в убийстве и неуплате алиментов.

Было доказано, что 16 ноября прошлого года осужденный перед отъездом к соседу за дровами дал деньги своей сожительнице. При этом он наказал женщине приготовить обед и убраться. Когда мужчина вернулся домой, то не увидел ни обеда, ни следов уборки, только пьяную сожительницу.

На этой почве и произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им женщине один удар в грудь. После чего вызвал ей «скорую». Но ранение оказалось смертельным, и женщина скончалась еще до приезда медиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе следствия выяснилось, что мужчина является отцом пятерых детей, четверо из которых уже достигли совершеннолетия. Лишь на младшего 17-летнего сына родитель должен был в последнее время выплачивать алименты. Вот только для этого осужденный ничего не делал. В итоге за ним скопился долг, превышающий 1,4 миллиона рублей.

- Вынося приговор суд также учел, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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